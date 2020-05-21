أنت هنا

أحداث في صور

مياه السد

«الفرنسية »

صورة جوية لمدينة شيامناجار البنجلادشية التي غرقت بمياه سد تدمر بسبب إعصار أمفان.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور