شركة تعد بتجهيز مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، أن لديها القدرة على تصنيع مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته جامعة أكسفورد أخيرا، مشيرة إلى أنها تخطط إلى بدء توريده في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وذكرت الشركة أنها تلقت أكثر من مليار دولار من الهيئة الأمريكية للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، من أجل تطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه، بداية من الخريف المقبل.

وقالت شركة الأدوية العملاقة، إنها تلقت بالفعل طلبا من هيئة اللقاحات الأمريكية من أجل إنتاج نحو 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19.

وأضافت الشركة في بيان، أنها "ضمنت الآن القدرة على تصنيع مليار جرعة، وتهدف إلى تأمين مزيد من الاتفاقات لتوسيع القدرة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، لضمان أن يكون اللقاح متاحا عالميا".

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، إن الاستثمار سيسرع تطوير وإنتاج اللقاح. وقد تم ضمه بالفعل إلى استثمار الحكومة البريطانية.

وأضاف سوريوت بحسب "سكاي نيوز"، "نحتاج إلى هزيمة الفيروس معا، وإلا ستستمر معاناتنا الشخصية والاقتصادية والاجتماعية إلى أمد طويل"، معربا عن شكره للحكومتين الأمريكية والبريطانية على دعمهما الكبير لتسريع تطوير وإنتاج اللقاح.

وقال، "نحن فخورون جدا بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتحويل عملهم الرائد إلى دواء يمكن إنتاجه على نطاق عالمي. سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا اللقاح متاحا على نطاق واسع".

وتقول الحكومة البريطانية، إنه يمكن توفير 30 مليون جرعة من "لقاح أكسفورد" الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر المقبل، في حال ثبتت فاعليته.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد - 19" في 24 نيسان (أبريل) الماضي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فاعل من فيروس كورونا.

وأكد ألوك شارما وزير الأعمال البريطاني، قبل أيام، أن التجارب السريرية الأولى تسير على ما يرام مع جميع المتطوعين الذين تلقوا جرعة من اللقاح، في وقت سابق من هذا الشهر.