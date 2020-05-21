القضاء الأمريكي يسمح باستعادة جهاز تلجراف سفينة تيتانيك

سمح القضاء الأمريكي بمهمة تهدف إلى استعادة جهاز التلجراف الذي أرسلت منه نداءات الاستغاثة، خلال حادث غرق السفينة الشهيرة "تيتانيك" مع إمكانية قص حطامها للمرة الأولى.

ووافقت قاضية فيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية على طلب من شركة "آر إم إس تيتانيك"، التي تريد أن تنتشل خلال الصيف جهاز التلجراف، وذلك بحسب "الفرنسية".

ورأت القاضية ريبيكا بيتش سميث أن جهاز التلجراف، وهو من ماركة "ماركوني"، له "قيمة تاريخية وتثقيفية وعلمية وثقافية"، وأن العملية ستسهم في المحافظة على ذكرى نحو 1500 شخص قضوا في غرق السفينة عام 1912.

وسبق للشركة هذه أن أجرت عمليات استعادة قطع عدة منذ اكتشاف حطام "تيتانيك" عام 1985، إلا أنها اكتفت حتى الآن بقطع مبعثرة في مسافة فاصلة بين قسمي السفينة.

وفي عام 2000 منعها القضاء من قص حطام السفينة لانتشال ألماس منه. لكن القاضية ترى هذه المرة أنه من الممكن بـ"الحد الأدنى" القيام بذلك للوصول إلى الجهاز المطلوب.

وكانت "تيتانيك" أكبر سفينة ركاب في العالم، أبحرت من ساوثمبتون في إنجلترا في العاشر من نيسان (أبريل) 1912، في أول رحلة لها متجهة إلى نيويورك. وقد اصطدمت بجبل جليد وغرقت ليل 14- 15 نيسان (أبريل) 1912، ويوجد حطامها على عمق 3821 مترا في المياه الدولية في شمال الأطلسي.