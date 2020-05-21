«فيسبوك» تعلن خدمة تسهل التجارة عبر الإنترنت

أعلنت شركة فيسبوك خدمة جديدة ستسهل على الشركات والمنتجين عرض منتجاتهم من خلال منصاتها الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أن خدمة "فيسبوك شوب" التي ستتوافر للمستخدمين مجانا، ستمكن أصحاب الشركات من صنع قوائم لمنتجاتهم على صفحاتهم الخاصة، أو التجارية في منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، وعرض هذه القوائم للعملاء عبر تلك الصفحات، أو عبر ميزة القصص في "إنستجرام".
وستساعد هذه الميزة أيضا المستفيدين منها على وضع علامة خاصة على المنتجات، أثناء ترويجهم لها عبر ميزة البث المباشر في تلكما المنصتين، وستقود هذه العلامة مشاهدي البث إلى صفحات إنترنت خاصة لشراء المنتجات.
وأوضحت "فيسبوك" بحسب "روسيا اليوم" أن هذه الميزة ستتطور لتمكن المستخدمين مستقبلا من عرض المنتجات عبر تطبيقات أخرى تابعة لها مثل، "واتساب"، "ماسنجر"، "إنستجرام دايريكت".
وحول الموضوع قال مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك، إنها "تجربة بسيطة، وستساعد على دعم مبيعات الشركات الصغيرة".
من جانبه، قال جورج لي مدير الإنتاج في "فيسبوك"، إن "الفكرة كانت طور الإعداد منذ نصف عام على الأقل"، مضيفا "من الواضح أنه بسبب الوضع الحالي، قمنا بتسريع كثير من جهودنا".
وأشار قائلا، "نحن في وضع فريد لنكون قادرين على الإسهام في بقاء مجموعة من هذه الشركات واستمرارها في العمل."
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