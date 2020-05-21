الأسهم الأمريكية تهبط مع انضمام توترات التجارة إلى مشكلات الفيروس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس مع تأجج المخاوف بفعل تنامي التوترات الصينية الأمريكية ونتائج متباينة لشركات التجزئة فضلا عن بواعث القلق حيال وتيرة التعافي من تباطؤ اقتصادي تغذيه أزمة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 11.63 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 24564.27 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.66 نقطة أو 0.06 في المائة ليسجل 2969.95 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.59 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 9375.19 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث تضافرت مؤشرات جديدة على تدهور العلاقات الأمريكية الصينية مع بواعث القلق حيال وتيرة التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته أزمة فيروس كورونا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 في المائة بعد جلسة متقلبة، مع تراجع مؤشري ألمانيا وفرنسا الحساسين للتجارة أكثر من 1 في المائة.

في غضون ذلك، أظهر مسح صدرت نتائجه أمس انحسار التداعيات المدمرة للجائحة على اقتصاد منطقة اليورو قليلا في أيار (مايو) مع تخفيف إجراءات الغلق الشامل، لكن النمو مازال بعيد المنال.

فبعد تسجيل مستوى بالغ التدني في نيسان (أبريل)، ارتفع مؤشر آي اتش اس ماركت لمديري المشتريات المجمع إلى 30.5 من 13.6 في نيسان (أبريل)، لكنه يظل أقل بكثير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وكان لأسهم البنوك والنفط والغاز والتكنولوجيا أكبر وقع سلبي على المؤشر الأوروبي أمس في ظل تضرر الشهية للمخاطرة.

وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات أمس، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، ما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم. وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.21 في المائة إلى 20552.31 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المؤشر إلى 20734.91 نقطة وهو أقوى مستوياته منذ السادس من آذار (مارس). وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المائة إلى 1491.21 نقطة.

وصعد "نيكاي" 8.6 في المائة منذ بداية الربع الجاري بعد أن عانى خسارة 20 في المائة في الربع السابق بفعل مخاوف بشأن أضرار اقتصادية حادة ناجمة عن جائحة كوفيد - 19.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة اليابانية حالة الطوارئ عن ثلاث مناطق حول أوساكا، ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد بعد طوكيو، وقد تتخذ خطوات مماثلة بشأن طوكيو بحلول نهاية الشهر. ومع توقعات بعمل مزيد من الأشخاص من المنازل حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، فإنه من المتوقع أن تخسر شركات السكك الحديدية إيرادات من التنقل ورحلات الشركات، بينما تستعد شركات مستحضرات التجميل لانخفاض في المبيعات.

ونزلت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية طوكيو وكيو وشرق اليابان للسكك الحديدية نحو 2.4 في المائة لكل شركة، بينما تراجع سهم وسط اليابان للسكك الحديدية 1.6 في المائة. وهوى سهم "شيسيدو" لصناعة مستحضرات التجميل 1.8 في المائة.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم مجموعة ايروم 21.1 في المائة بالحد الأقصى اليومي بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن مشروعها لتطوير لقاح لفيروس كورونا فاز بدعم هيئة بحثية عامة.

وفي الشرق الأوسط، استقرت بورصات الخليج الكبرى أمس قبيل عطلات عيد الفطر، التي تبدأ الأحد المقبل، في حين انخفضت السوق المصرية على وقع تسجيل البلاد معدل نمو أبطأ وضعف الأرباح الفصلية، التي أعلنتها المجموعة المالية "هيرميس".

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4113 نقطة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 في المائة وانخفاض سهم شركة اتصالات 0.4 في المائة.

أما مؤشر دبي فارتفع 0.3 في المائة إلى 1939 نقطة. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 في المائة، في حين صعد سهم شركة سوق دبي المالي 2.7 في المائة بعد أن قفزت أرباحها الفصلية 23.5 في المائة إلى 34.7 مليون درهم (9.45 مليون دولار).

وارتفع مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5296 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 1270 نقطة وسار على خطى ارتفاعهما المؤشر العماني، الذي أغلق على صعود بنحو 0.6 في المائة، مسجلا 3408 نقاط. وختم مؤشر قطر التعاملات مرتفعا 0.2 في المائة إلى 8873 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 10110 نقاط، وكان لسهم البنك التجاري الدولي أكبر تأثير في المؤشر بتراجعه 2.7 في المائة.

وهوت أسهم المجموعة المالية "هيرميس" 4.6 في المائة في ثاني أكبر انخفاض لأسهم المؤشر، وأبلغ بنك الاستثمار عن تراجع بنحو 76 في المائة في أرباح الربع الأول إلى 90 مليون جنيه مصري (5.69 مليون دولار).