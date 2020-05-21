الأسهم السعودية تستقر عند 7050 نقطة في آخر جلسة تداول قبل العيد

استقرت الأسهم السعودية عند 7050 نقطة، حيث حققت مكاسب طفيفة أقل من النقطة الواحدة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بأقل من نقطة ليغلق عند 984 نقطة. ويأتي هذا الأداء الضعيف، الذي استمر للجلسة الثانية قبل توقف السوق لإجازة عيد الفطر، وعلى الرغم من ذلك لم يمنع من إقبال المستثمرين، حيث شهدت فترة المزاد بعد إغلاق السوق قفزة في نشاط التداول، مع حجم صفقات 4.8 مليار ريال لتصل بحجم تداولات السوق إجمالا إلى 8.8 مليار ريال وهي الأعلى لهذا العام.

تأتي تلك التحركات قبل تنفيذ التغيرات، التي أجرتها "إم سي إس آي" على مؤشراتها بإضافة سهم "العثيم" لمؤشر الشركات الكبرى ليكون ضمن المؤشر العالمي، بينما "الخدمات الأرضية" و"جدوى ريت السعودية" ضمن مؤشر الشركات الصغيرة، وتركزت تداولات المزاد على الشركات ضمن المؤشر، وكانت أعلى الصفقات على "إس تي سي" و"سابك" و"الأهلي".



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7050 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7037 نقطة فاقدا 0.18 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7084 نقطة رابحا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7050 نقطة بمكاسب أقل من نقطة. وقفزت السيولة 104 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 8.8 مليار ريال، بمعدل 44 ألف ريال للصفقة. كما ارتفعت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 84 مليون سهم متداول لتصل إلى 274 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.48 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 5 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 198 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "النقل" بنحو 3.7 في المائة، يليه "الأدوية" 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.99 في المائة، يليه "الاتصالات" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.55 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الاتصالات" 20 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 20 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسيج" بنحو 9.7 في المائة، ليغلق عند 23.48 ريال، يليه "أسمنت المدينة" 8 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" 7.6 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 13.02 ريال، يليه "زجاج" 3.7 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، وحل ثالثا "حلواني إخوان" 3.2 في المائة ليغلق عند 38.15 ريال.

وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 918 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 738 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية