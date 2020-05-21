الصين تهدد أمريكا: إذا أقر الكونغرس عقوبات بحقنا سنرد بحزم وسنتخذ تدابير مضادة

هددت الصين بالرد في حال أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد متحدث باسم البرلمان الصيني اليوم.

وقال جانغ يسوي في مؤتمر صحافي عشية انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الشعب "نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات".