مصر تجمع 5 مليارات دولار من 3 شرائح سندات

أظهرت وثيقة اليوم أن من المتوقع أن تجمع مصر خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

يتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تدير العملية، تعرض مصر على المستثمرين 5.75 بالمئة على شريحة الأربع سنوات و7.625 بالمئة على سندات الاثني عشر عاما و8.875 بالمئة على إصدار الثلاثين عاما.

يقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من اليوم. واستقطبت الصفقة طلبات اكتتاب بنحو 21 مليار دولار، وفقا للوثيقة، مع ميل لشريحة الثلاثين عاما.

تأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.

وحتى أمس الأربعاء، أعلنت مصر عن 14 ألفا و229 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا و680 وفاة.

اتخذت الحكومة خطوات لاحتواء التفشي بما في ذلك فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي والمساجد، لكنها أحجمت عن فرض إجراءات عزل عام كاملة مع سعيها لإبقاء الاقتصاد مفتوحا.

وعينت مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب العملية التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم.