مبيعات المنازل الأمريكية تهوي 17.8 %.. أكبر تراجع في 10 سنوات

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية أكبر انخفاض لها في نحو عشر سنوات في أبريل مع تأثر سوق العمل والاقتصاد عموما بجائحة فيروس كورونا، مما قوض الطلب على المنازل.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين اليوم إن مبيعات المنازل القائمة هوت 17.8 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.33 مليون وحدة الشهر الماضي. والتراجع المئوي هو الأكبر منذ يوليو 2010.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض المبيعات 18.9 بالمئة إلى معدل يبلغ 4.30 مليون وحدة في ابريل.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي في ابريل.

يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت يوم الثلاثاء انهيارا غير مسبوق في تشييد المنازل وتصاريح البناء في ابريل.