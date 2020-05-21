فريق القدية للتطوير يتابع أعمال "٦ فلاجز" وحلبة السرعة والحديقة المائية

قام الرئيس التنفيذي مايكل رينينجر وفريق القدية للتطوير بزيارة ميدانية لموقع القدية بهدف متابعة المشاريع المتعلقة بأعمال التهيئة والتسوية لمنطقة منتجع الترفيه، حيث سيتم إنشاء متنزه "٦ فلاجز القدية" وحلبة السرعة والحديقة المائية ومنطقة المطاعم والتجزئة والترفيه.
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