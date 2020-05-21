إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو بقيمة مليون يورو في سحب خيري

فازت امرأة إيطالية بلوحة لبيكاسو تقدر قيمتها بمليون يورو في سحب خيري حسبما أعلن المنظمون مساء الأربعاء. وفازت المرأة بالجائزة في حدث دولي أطلق عليه "1 بيكاسو مقابل 100 يورو" تحت إدارة دار كريستيز للمزادات ومنظمة "كير" للمساعدات لتمويل مشروعاتها في أفريقيا.

ودفع كل مشارك 100 يورو مقابل تذكرة عبر الإنترنت. وتم اختيار التذكرة الفائزة في سحب إلكتروني على جائزة دار كريستيز للمزادات في باريس. وجمع السحب أكثر من 5 ملايين يورو وشاركت أكثر من 100 دولة فيه.

وكان من المقرر أن يقام هذا الحدث في 30 مارس لكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن يتم تنظيم نسخة ثانية من ذلك الحدث في 2021. ورسم الفنان الإسباني بابلو بيكاسو اللوحة المسماة "نيتشر مورتي" عام 1921.