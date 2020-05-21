الدولار يرتفع مع تراجع الإقبال على المخاطرة

ارتفع الدولار اليوم إذ تضررت المعنويات جراء توتر بين أمريكا والصين ومؤشرات اقتصادية ضعيفة في أوروبا بعد أن ارتفعت وول ستريت الليلة الماضية بفضل آمال بتعاف اقتصادي سريع والمزيد من التحفيز. ومقابل سلة من العملات ارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 99.40.

وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0972 دولار ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها بعد أن عزز مقترح فرنسي ألماني بشأن صندوق للاتحاد الأوروبي الآمال في أن التكتل قد يقترب أكثر من اتحاد مالي.

وفتحت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض بينما أظهرت بيانات بعد فتح الأسواق بقليل أن أنشطة الأعمال في فرنسا تراجعت لكن ليس بالقدر المتوقع في مايو. وفي بريطانيا يقود ضعف التضخم تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي ربما يخفض أسعار الفائدة دون الصفر.

وظل الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط مقابل الدولار ليهبط 0.3 في المائة إلى 1.2201 دولار وكذلك مقابل اليورو مع تراجعه 0.3 في المائة إلى 89.90 بنس لليورو. وأعلنت اليابان عن أكبر تراجع في صادراتها في أكثر من 10 سنوات وانخفاض أنشطة المصانع. وانخفضت العملة اليابانية 0.3 في المائة إلى 107.800 للدولار.