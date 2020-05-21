أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات مؤشر مديري المشتريات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ يتأهب المستثمرون لأحدث مجموعة من بيانات أنشطة الشركات والتي ستبرز الضربة التي تلقاها اقتصاد منطقة اليورو من إجراءات العزل العام الشاملة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، ليتراجع عن أقوى إغلاق في ثلاثة أسابيع.
ويترقب المستثمرون نشر قراءة آي.إتش.إس ماركت لأنشطة قطاعي التصنيع والخدمات لشهر مايو. ومن المتوقع أن تنتعش الأرقام بعد أن بلغت القاع في أبريل .
وبين الأسهم، تراجع سهم مجموعة ألتيس أوروبا ومقرها أمستردام للاتصالات والكابلات 7.4 بالمئة في الوقت الذي أعلنت فيه أرباحا أساسية للربع الأول أسوأ من التوقعات.
وارتفع سهم لوفتهانزا 3.8 بالمئة في ظل محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن صفقة إنقاذ بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (9.9 مليار يورو) بما في ذلك حصول الدولة على حصة 20 بالمئة.
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