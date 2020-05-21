الصين: لا عودة إلى النمو في ظل استمرار الوباء .. والشركات تبحث عن مصادر تمويل

الشركات تتجنب الحصول على قروض مجمعة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة."رويترز"

حذرت بكين - التي تجهد لاستئناف نشاطها - من أن عودة النمو في الصين لن تكون ممكنة إلا إذا تمت السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.

ووفقا لـ"الفرنسية" شهد الاقتصاد الصيني تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الربع الأول، مع انخفاض بنسبة 6.8 في المائة، على مدى العام، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى وباء كورونا الذي عطل عمل أغلبية الشركات في البلاد.

وفيما قامت الصين بتطويق الوباء على أراضيها إلى حد كبير وعادت الحياة إلى طبيعتها نوعا ما، فإن الشركات تكافح من أجل الحصول على طلبيات، وتضرر المصدرون الصينيون بشكل خاص فيما يعوق الوباء الآن الاقتصاد العالمي كاملا.

وكشف مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمام الصحافيين أمس، أن "الشركات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية وإنتاجية كبيرة"، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، على أمل العودة إلى الوضع الطبيعي.

ولم يستبعد الوزير الصيني حدوث انتعاش في الربع الثاني، لكنه حذر من أن هذا السيناريو لن يكون ممكنا إلا إذا تمت السيطرة على الوباء تدريجيا في جميع أنحاء العالم.

و"إذ كانت الصادرات الصينية التي تعد من ركائز اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة ارتفعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي، فإن هذا المسار لن يدوم ما لم تتم السيطرة على الفيروس في العالم"، بحسب مياو.

ويرى محللون أن الانتعاش المسجل في نيسان (أبريل) يرتبط بلا شك بظاهرة "اللحاق بالركب" بعد الصعوبات التي واجهها المصدرون في الربع الأول، عندما عرقلت إجراءات الاحتواء النقل.

كما يمكن تفسير ذلك أيضا بازدياد الطلب في الخارج على المنتجات الطبية مثل الكمامات، التي تعد الصين المورد الرئيس لها.

وردا على سؤال حول افتراض توقف الشركات عن الإنتاج مرة أخرى بسبب نقص الطلبات؟ أجاب مياو بأن "الاستهلاك المحلي سيحفز النمو".

وانخفض النمو الصيني إلى 6.1 في المائة، العام الماضي، في أسوأ أداء له منذ 30 عاما تقريبا، مع اشتداد الحرب التجارية مع واشنطن ويمكن للصين تحديد هدف لهذا العام في افتتاح جلستها البرلمانية غدا، بعد تأجيلها خلال الوباء.

وفي سياق متصل، بدأت الشركات الصينية البحث عن اتفاقات ثنائية أو مع عدد محدود من البنوك للحصول على قروض جديدة لإعادة تمويل قروضها الحالية في ظل تزايد مخاوف البنوك من الاشتراك في تقديم القروض المجمعة.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بعض الشركات يتجنب الحصول على قروض مجمعة لأن هذا النوع من القروض يحتاج إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة لجذب البنوك إلى المشاركة فيها بهدف تغطية التكلفة المرتفعة لترتيبها، كما أنها تصبح مرجعية تؤدي إلى زيادة الفائدة على القروض المستقبلية للشركة.

وبحسب بيانات "بلومبيرج" فإن إجمالي القروض المجمعة التي حصلت عليها الشركات الصينية من خلال اتفاقيات قروض دولية بهدف إعادة تمويل ديونها وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.1 مليار دولار، وهي أقل قيمة لمثل هذه القروض منذ الربع الأخير من 2018.

