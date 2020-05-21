تواصل القادة الحقيقيين خلال الأزمات «1من 2»

فكر مليا خلال إنجاز عملك وقت الأزمات أنه مع الإغلاق الكامل المفروض على خمس سكان العالم بسبب أزمة فيروس كوفيد - 19، وجد عديد من الأشخاص أنفسهم مجبرين على تغيير روتينهم الصباحي، واستبدال الاستعداد لبدء يومهم والذهاب للعمل، سواء بسياراتهم أو بالمواصلات العامة، ليستيقظوا من السرير إلى غرفة الجلوس لمباشرة عملهم. تغيرت الطقوس التي اعتدناها بين المنزل والعمل، كما هو الحال مع عديد من المهام التنفيذية. على سبيل المثال، عادة ما تكون مهمة المختصين متابعة وضمان عمليات سير المنتجات بسلاسة، لكنهم قد يواجهون اليوم احتمالية إغلاق عديد من المصانع، في الوقت الذي تصارع فيه المصانع الأخرى للبقاء قيد العمل. تغير أسلوب العمل بشكل كبير، وهناك حالة غير مسبوقة من عدم اليقين حول ما يخبئه لنا المستقبل.ويقول ديكلان فيتزيمونس، أستاذ مساعد في السلوك المؤسسي في كلية إنسياد: "لا يستطيع الأشخاص ضمان الأمور التي تحصل مستقبلا، لكن هناك ثلاثة أمور تسبب القلق في الشركات وهي، الإخلال بالروتين، وتغيير أسلوب العمل، والتشويش الحاصل على فكرة هل سيكون لدي عمل أو كيف سيبدو عليه الأمر؟".التوجه للقادة في وقت الأزمات كما تحدث عنه فيتزمونس خلال ندوة لـ"إنسياد" على الإنترنت هو جزء من الأبحاث المتعلقة بالاضطرابات التي تسببت بها أزمة كوفيد - 19. كما شارك رؤيته للكيفية التي يستطيع بها القادة التواصل مع فرق العمل خلال هذه الفترة الحرجة.يتعين على القادة أولا فهم أنفسهم قبل التواصل مع الآخرين. فالشخص الذي يوصل رسالة يحتاج إلى أن يراجع معلوماته ويتأكد من أدائه قبل مباشرة العمل الفعلي.بحسب فيتزمونس، يتمثل جانب مهم من ذلك في الكيفية التي يحرص بها القادة الحقيقيون على إنشاء وسيلة تواصل لاستقبال رسائل الطرف الآخر، في ظل رغبتنا العارمة في التواصل مع الآخرين - سواء بإرسال بريد إلكتروني لمجموعة، أو رسالة صوتية شخصية مهمة للعاملين في الشركة. فإحداث فضاء افتراضي للآخرين لمشاركة مشاعرهم ومخاوفهم حول الوضع الراهن لا يعني أن الفريق غارق في الكآبة، لكن يجب معالجة المشاعر السلبية كي لا تتفاقم أو يتم تحريفها.وهناك ثلاثة تساؤلات تطرح عندما يتعلق الأمر بالقيادة خلال الأزمات، أول سؤال يتبادر إلى ذهننا: "كيف علي التصرف حيال ذلك؟". يقول فيتزمونس: رغم أن السؤال يبدو سهلا، لكنه غير مألوف بالنسبة لكثيرين.ما الذي يحدث في هذه اللحظة، معنا ومع الآخرين؟ بالنسبة لفيتزمونس، هذا سؤال أساس لضوابط القيادة في الأزمات "لمعرفة الشعور الذي يخالجنا، وما الذي يحدث معنا ومع الآخرين من حولنا". الأسئلة الخارجية الأكبر تبقى موجودة، لكن الأسئلة المباشرة التي تخاطبنا شخصيا ضرورية للقادة الآن.أحد ممارسات القيادة التي يؤيدها هي تخصيص وقت في الصباح للغوص بذاتنا ومعرفة ما يجري داخلنا. اسأل نفسك خلال النصف ساعة الأولى من نهارك: "هل أنا متوتر أكثر من المعتاد، هل أنسحب من حياة الأشخاص الذين أحبهم وأهتم بهم؟ قد يكون الانسحاب نوعا من الاهتمام، لكن خذ في الحسبان أنه قد يتحول إلى أمر غير مفيد إطلاقا.يقول فيتزمونس: "ترى القيادة في الأزمات في أي مرحلة نكون مشغولين". فبعض الأحيان تكون استجابة المديرين إلى القلق والمشاعر الناجمة عن الحالة الجديدة من خلال إغراق أنفسهم بالعمل. لا نرغب في أن نشعر بالقلق حول أزمة فيروس كورونا أو عدم الشعور بالأمان المحيط بعملنا، لذا ليس من غير المألوف تفاديها. قد يكون إغراق أنفسنا بالعمل استجابة ملائمة كون العمل يجب أن يستمر، لكن يحتاج القادة إلى إدراك الحافز الذي يحركهم، هل هو العمل أم تجنب التفكير في الظرف الحالي؟ القرارات الحكيمة مطلوبة وقت الأزمات... يتبع.