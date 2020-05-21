كيف تدفع الجوائح الفقراء إلى موقع أبعد؟

ينظر إلى جائحة كوفيد – 19 على نطاق واسع حاليا باعتبارها أكبر كارثة اقتصادية منذ الكساد الكبير، ففي شهر كانون الثاني (يناير)، توقع الصندوق نمو الدخل العالمي بنسبة 3 في المائة، لكن التنبؤات الحالية تشير إلى انخفاضه بنسبة 3 في المائة، أي أسوأ بكثير مما حدث أثناء الركود الكبير في 2008 - 2009. ووراء هذه الإحصائية المخيفة يكمن احتمال أكثر ترويعا، فإذا اتخذنا الجوائح السابقة مرشدا لما هو آت، فإن عاقبة أسوأ بمراحل تنتظر شرائح المجتمع الفقيرة والهشة. والواقع إن استطلاعا أجري أخيرا لآراء كبار الخبراء الاقتصاديين وجد أن أغلبهم يشعرون أن جائحة كوفيد - 19 ستسفر عن تفاقم عدم المساواة، وهو ما سيحدث جزئيا من خلال تأثيرها غير المتوازن في العمالة ذات المهارات المحدودة.وتؤيد أدلتنا بواعث القلق بشأن آثار الجائحة السلبية في توزيع الدخل. إذ نجد أن الجوائح الكبرى في هذا القرن قد زادت من عدم المساواة في توزيع الدخل وأضرت بآفاق التوظيف بالنسبة لمن لم يتجاوزوا التعليم الأساسي، بينما تكاد لا تترك أثرا يذكر على وظائف الحاصلين على درجات علمية متقدمة.ونركز هنا على خمسة أحداث رئيسة - المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس 2003، وإنفلونزا الخنازير H1N1 2009، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS 2012، وفيروس إيبولا 2014، وفيروس زيكا 2016 - ونتتبع آثارها التوزيعية في الأعوام الخمسة التالية لكل حدث. وفي المتوسط، حدثت زيادة مطردة في معامل جيني - وهو مقياس شائع لعدم المساواة - في أعقاب هذه الأحداث. ويعتمد مقياسنا لعدم المساواة على الدخول الصافية، أي الدخول السوقية بعد خصم الضرائب والتحويلات. وتشير نتائجنا إلى زيادة عدم المساواة رغم جهود الحكومات لإعادة توزيع الدخول من الأغنياء إلى الفقراء لتخفيف آثار الجوائح. وبعد خمسة أعوام ارتفع معامل جيني الصافي بنحو 1.5 في المائة، وهو تأثير كبير بالنظر إلى أن هذا المقياس يتحرك ببطء مع الوقت.وتحدث مثل هذه الآثار طويلة الأمد للجوائح بسبب فقدان الوظائف وغيرها من الصدمات التي يتعرض لها الدخل كانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتراجع آفاق التوظيف. وتشير نتائجنا إلى أن الجوائح خلفت آثارا شديدة التباين على توظيف العمالة تبعا لاختلاف مستويات التحصيل التعليمي الذي يستخدم كمؤشر لمستويات المهارة. ويلاحظ أن التباين صارخ فنسبة إلى عدد السكان، لم تكد تتأثر وظائف أصحاب المستويات التعليمية المتقدمة، بينما شهدت وظائف الحاصلين على تعليم أساسي فقط هبوطا حادا تجاوزت نسبته 5 في المائة مع نهاية الأعوام الخمسة.وفي حين أن الجائحة تترك أثرها السلبي في كل أفراد المجتمع تقريبا، فإن على السياسات إيلاء اهتمام خاص لمنع حدوث أضرار طويلة الأجل أو جروح غائرة في مصادر رزق الفئات الأقل حظا في المجتمع. وما لم تكن هناك مساع دؤوبة وموجهة في هذا الخصوص، يرجح أن يزداد عدم المساواة من جديد، وهو ما يشكل بالفعل واحدا من أعقد التحديات وأكثرها إرباكا في الاقتصاد العالمي، حسبما قالت السيدة مدير عام الصندوق.فما الذي يمكن القيام به عمليا؟ تعد إتاحة الإجازات المرضية، وإعانات البطالة، والمزايا الصحية، أمرا مفيدا للجميع في التعامل مع آثار الجائحة، لكنها مفيدة خصوصا لشرائح المجتمع الأفقر التي لا تملك مدخرات احتياطية ومن ثم تعيش على حد الكفاف. ويكتسب هذا النهج الجديد أهمية في قطاعات الاقتصاد والمناطق التي ينتشر فيها اشتغال المواطنين في القطاع غير الرسمي ولحسابهم الخاص حيث تندر فيها نظم الحماية الاجتماعية. ومن المرجح أن يشتمل مزيج السياسات الرامية إلى تقليل حدة العواقب التوزيعية المدمرة للجائحة على التوسع في نطاق تغطية نظم المساعدة الاجتماعية، واستحداث تحويلات جديدة، وتعزيز برامج الأشغال العاملة لتوفير فرص العمل، وإتاحة فرص التمويل للحفاظ على الوظائف، وتطبيق إجراءات الضرائب التصاعدية ربما من خلال "رسم تضامن إضافي".ويجب على صناع السياسات اغتنام هذه الفرصة لإجراء تغييرات جوهرية تحسبا لأي صدمات مستقبلية لا مفر منها، بما في ذلك آثار تغير المناخ، على سبيل المثال، حتى تكون لدى المجتمعات آليات لاقتسام المخاطر وتقديم المساعدات الاجتماعية بما يتيح لها حماية الشرائح الأكثر هشاشة على نحو أفضل بكثير مقارنة بمستوى الحماية الحالي.