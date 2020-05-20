واشنطن تفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الداخلية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".

