مصر تخصم 1% من رواتب العاملين بسبب كورونا

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستخصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

واضاف مجلس الوزراء في بيان أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5 بالمئة من معاشات العاملين بالدولة.