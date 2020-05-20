فيروس كورونا زعزع استقرار السوق الأوروبية الكبرى

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا من أن القرارات التي اتخذت على عجل للجم الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تهدد تماسك الاتحاد، بحيث باتت المؤسسات التي استفادت من مساعدات حكومية هي المهيمنة.

وقالت المفوضة البرتغالية في حديث مع مجموعة صحافيين بينهم مراسل فرانس برس "أجازت الدولة تخصيص مساعدات بنحو 2000 مليار يورو ونصف هذه المبالغ صرفتها الحكومة الألمانية وحدها لمساعدة شركاتها الوطنية. وعندما تتنافس هذه الشركات في السوق الداخلية تتميز بتفوق تام على الشركات الأخرى".

وأوضحت "إذا أردتم القياس فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية التي منحتها الدول الأعضاء الأكثر نفوذا لشركاتها الخاصة يوازي إجمالي الناتج الداخلي لنحو 16 بلدا عضوا معا".

وأضافت "بالتالي من الأهمية بمكان أن تتوفر شروط منافسة عادلة في إطار برنامج النهوض" الاقتصادي.

وحذرت بالقول "علينا معالجة حالة من عدم التوازن التام تسمح لبعض الشركات بالسيطرة وشراء كافة الشركات الأخرى لأنها أصبحت ضعيفة جدا وحتى مفلسة. نواجه وضعا خطيرا جدا".

ولا تشكك المفوضة في القرارات التي اتخذت لتسهيل تقديم هذه المساعدات "لأنها كانت ضرورية". لكنها دعت إلى إعادة التوازن.

وقالت "نحن بحاجة إلى سوق كبرى عملانية لإنجاح النهوض" الاقتصادي. وأضافت "إن كانت نصف دول الاتحاد تشهد ركودا هذا أمر خطير للغاية. لا يمكن للسوق الداخلية أن تعمل بشكل سليم. وكذلك الأمر بالنسبة لليورو".

وتابعت "نصف صادرات مجموعة +الدول المقتصدة+ التي تضم هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المتحفظة على الدعم الواجب تقديمه لدول الجنوب مخصصة للسوق الأوروبية الكبرى. علينا التنبه".

وذكرت أن "أوروبا ستكون في وضع ضعيف جدا حيال الدول العظمى كالصين والولايات المتحدة لأنها أصلا تنفق الكثير من الأموال لتحفيز نهوض اقتصاداتها".



وستعرض المفوضية الأوروبية في 27 أيار/مايو خطة نهوض اقتصادي تستند إلى موازنة للفترة بين 2021-2027 مع إمكانية منح قروض.

ولا بد للدول الأعضاء ال27 التفاوض بشأن مبلغ الموازنة على عدة سنوات والقدرة على الإقراض والجهات الحاصلة على الأموال وإعادة تسديدها وكذلك التوصل إلى إجماع.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو على ثلاث سنوات بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.

وستخصص الأموال على شكل تمويل برامج للموازنة الأوروبية ومساعدات للقطاعات والدول الأكثر تضررا بالأزمة.

وأضافت أن "موازنة على عدة سنوات محدودة ب1% من الدخل القومي الإجمالي الأوروبي كما تطالب به +الدول المقتصدة+ لن تكون كافية".

وفي الاقتراح الذي وضعه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على الطاولة مطلع السنة، بلغ التمويل المخصص للتماسك أكثر من 237 مليار يورو. ورفضت الدول الأعضاء هذا المشروع في شباط/فبراير الماضي.

ولم تتمكن فيريرا من تأكيد تأمين هذه المبالغ في مشروع الموازنة الجديد المرتقب نهاية أيار/مايو. وقالت "لا يمكنني أن أقطع أي وعود لكننا سنسعى لانتزاعها".

وتابعت "لا يمكننا إنجاز أي شيء مع سياسة تماسك ضعيفة. لا بد من تعزيزها".

وأوضحت أن هذه السياسة الرامية إلى تقليص عدم المساواة بين مستويات تنمية المناطق داخل الاتحاد الأوروبي "جزء لا يتجزأ من السوق الداخلية".