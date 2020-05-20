نتائج فصلية متفائلة تصعد بالأسهم الأمريكية مع بدء التداولات

قفزت الأسهم الأمريكية أكثر من واحد بالمئة عند الفتح اليوم الأربعاء بفضل نتائج أعمال فصلية تبعث على التفاؤل من شركات التجزئة وآمال في تعاف من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وسط مؤشرات على مزيد من التحفيز للقطاعات المكروبة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 249.08 نقطة بما يعادل 1.03 في المائة ويبدا تداولاته على 24455.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.69 نقطة أو 1.05 في المائة مسجلا 2953.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 120.52 نقطة أو 1.31 في المائة إلى 9305.62 نقطة.