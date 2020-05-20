تعديل بالخفض لتضخم منطقة اليورو في أبريل

أفادت بيانات نهائية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لمنطقة اليورو في أبريل بلغ 0.3 في المائة، وهو أدنى مستوى في قرابة أربع سنوات، إذ خفض المكتب تقديراته السابقة في ظل نزول أسعار النفط أكثر من التوقع السابق.

كانت تقديرات سابقة للمكتب تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو 0.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل ، لكنه خفض اليوم الرقم إلى 0.3 المائة وهو الأدنى منذ أغسطس 2016.

يتأكد بهذا مسار تباطؤ التضخم منذ بدء العام، إذ هبط من 0.7 في المائة في مارس ، و1.2 في المائة في فبراير1.4 في المائة في يناير ، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي لمعدل يقل قليلا فحسب عن اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وقال يوروستات إن أسعار الطاقة نزلت 9.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل ، انخفاضا من تقديره السابق لهبوط 9.6 في المائة.

وباستبعاد أسعار النفط، أظهرت بيانات يوروستات أن التضخم زاد إلى 1.4 في المائة في أبريل من 1.3 في المائة في مارس ، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار بمتاجر البقالة.

ومقارنة مع الشهر السابق، أبقة يوروستات على قراءة معدل التضخم في منطقة اليورو عند 0.3 في المائة.