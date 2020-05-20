على العهد لولي العهد

الأزمات رغم صعوبة مفاجآتها، إلا أنها لحظات فارقة وكاشفة للقادة الملهمين، وللرؤى الواثبة نحو نجاحاتها. وهذا تحديدا ما يستشعره المواطن السعودي وهو يجدد البيعة لولي العهد، الشاب الذي أثبت أن صحة الإنسان مقدمة على أي عمل آخر يمكن إنجازه حاضرا أو مستقبلا. ومع ذلك، هل توقفت رؤية البلاد بقيادة ولي العهد عن إنجازاتها بعد حدوث هذه الجائحة، كما هو حاصل ومبرر في جميع أنحاء العالم؟

الحقيقة، إنها لم تتوقف، لكنها فقط أعادت ترتيب أولوياتها بما تقتضيه الأزمة من قرارات شجاعة وحازمة، وهذا ديدن الرؤى المرنة، على مر الأزمان، وفي جميع الأمكنة. فولي العهد، فور حدوث الجائحة، يوصي بصحة المواطن الحاضر، والتشديد على ضرورة عودة الغائب. وتسخير الغالي والنفيس لسلامة الإنسان، وقود الرؤية واستثمارها الأهم. وفي جانب آخر من المسؤولية، يضع يده بيد زعماء العالم، متمثلا واقع السعودية بوصفها ضمن أقوى 20 دولة في العالم لمواجهة الوباء، وتحقيق السلام والرخاء لشعوب الأرض قاطبة.

قائد ملهم، تكاملت خلفه الأجهزة الحكومية لتسابق الزمن في إنجاز مستهدفات الرؤية، رغم صعوبة الموقف. لكن ما يلمسه المواطن محليا من أتمتة الخدمات، وتوافر الأساسيات والكماليات، وعدم تأثر الحياة اليومية، بقرار العمل عن بعد أو بحزم التوقف المفاجئ لمطارات العالم، يؤكد رصيدا رقميا ومؤسسيا ضخما من الإنجاز الوطني خلال الأعوام الماضية، ويبشر بما هو أجود مستقبلا.

الاجتهاد والطموح بذرة يغرسها ولي العهد الشاب، باستمرار منذ توليه مقاليد العمل الحكومي فيمن حوله، لتزهر دائما نوعا نادرا من التفاني والعمل الجاد والمخلص من أجل الوطن، يلمسه الجميع في فريق عمل ولي العهد الحكومي، المعزز بالخبرات والمواهب الإبداعية القادرة على كسب الثقة وتجاوز جميع المصاعب والمحن.

ومن ضمن أعضاء الفريق الحكومي، الذي يقوده ولي العهد، أفراد يجوبون العالم من موقع قوة السعودية وثقلها الاقتصادي والسياسي، لاقتناص فرص مالية استثمارية هذا وقتها، لرفد الصندوق السيادي بما يضمن للأجيال الحالية والمقبلة مزيدا من الرخاء في ظل تنويع اقتصادي مدروس، ودائما وفقا لمقتضيات "رؤية 2030"، ومستهدافاتها التي يشرف على تقدمها وتحقيقها الأمير محمد بن سلمان.

وتظل القلوب، كما الحناجر، تردد وتجدد البيعة في المنشط والمكره، مستبشرة بقائد الرؤية وعرابها، فيما الجميع عاقدون العزم على تجاوز الأزمات صفا واحدا، بهمة لا تستكين، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.