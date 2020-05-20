الخلاف بين أكبر اقتصادين يتفاقم .. «ناسداك» تشدد قواعد الإدراج لتقييد الطروحات الصينية

تشترط القواعد الجديدة جمع الشركات من بعض الدول، ومن بينها الصين، 25 مليون دولار من الطرح الأولي.

قالت مصادر مطلعة، "إن ناسداك ستكشف النقاب عن قيود جديدة على الطروح العامة الأولية، في خطوة ستزيد من صعوبة دخول بعض الشركات الصينية إلى البورصة".

وبحسب "رويترز"، أكدت المصادر أنه في حين أن "ناسداك" لم تخص بالذكر الشركات الصينية تحديدا فإن الخطوة نابعة إلى حد كبير من مخاوف بشأن افتقار بعض الشركات الصينية التي تطمح لطرح أسهمها إلى الشفافية المحاسبية، إلى جانب وجود علاقات وثيقة بأصحاب نفوذ من داخل الشركات.

وفي وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسب التجارة والتكنولوجيا وتفشي فيروس كورونا، فإن قيود "ناسداك" على الطروح الأولية لأسهم الشركات الصينية الصغيرة هي نقطة الخلاف الأحدث في العلاقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتشترط القواعد الجديدة أن تجمع الشركات من بعض الدول، ومن بينها الصين، 25 مليون دولار من الطرح الأولي أو ما لا يقل عن ربع القيمة السوقية لما بعد الإدراج، بحسب المصادر.

هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها "ناسداك" حجما لعمليات الطرح الأولي. وكان هذا الشرط سيحول دون طرح عدد من الشركات الصينية المدرجة حاليا على "ناسداك". ومن بين 155 شركة صينية أدرجت على "ناسداك" منذ العام 2000، جمعت 40 منها أقل من 25 مليون دولار من عملية الطرح، بحسب بيانات "رفينيتيف".

وقالت المصادر، "إن القواعد المقترحة تشترط أن تضمن شركات التدقيق المحاسبي التزام عملائها الدوليين بالمعايير العالمية وأن تفحص ناسداك تقارير التدقيق للشركات الأمريكية الصغيرة التي تتولى مراجعة حسابات الشركات الصينية التي تطمح في طرح عام أولي".

إلى ذلك، وبعد أعوام من التصريحات القوية الغاضبة ضد الصين بشأن الممارسات التجارية، ثم الحديث عن احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد، من أحد المعامل الصينية، يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآن بقطع العلاقات مع الصين تماما.

فهل تتجه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة نحو مزيد من التدهور؟ هذا السؤال طرحه ديفيد فيكلنج الكاتب والمحلل الأمريكي في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، وفقا لما نقلته "الألمانية".

ففي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نيوز التلفزيونية الأمريكية في الأسبوع الماضي قال ترمب، "يمكن أن نقطع العلاقات كلها الآن.. إذا قمنا بذلك ماذا سيحدث؟ سنوفر 500 مليار دولار".

في المقابل كتب هو شي جين رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الشعبية في الصين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "خطر المواجهة العسكرية بين الدولتين "الصين والولايات المتحدة" يتصاعد رغم أن أيا من الجانبين لا يريد الحرب".

وبحسب ديفيد فكلينج فإن إلقاء نظرة على العلاقات المتوترة للصين مع دول أخرى، سنرى أن بكين تعتمد على الواقعية السياسية أكثر مما تركز على "الذات".

على سبيل المثال، تمر العلاقات الوطيدة بين الصين وأستراليا بمرحلة تصحيح صعبة، مع تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من الشعير الأسترالي وفرض حظر على استيراد اللحم البقري من بعض المجازر، ردا على دعوة أستراليا إلى إجراء تحقيق لمعرفة إذا ما كانت أسواق الطيور والحيوانات الحية في الصين هي المسؤولة عن ظهور فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، فإن صادرات أستراليا إلى الصين، تزيد عن إجمالي صادراتها إلى أكبر أربعة شركاء تجاريين لها بعد الصين.

ورغم كل هذه الخلافات، ما زالت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الصين وأستراليا جيدة كما هي دائما. فالواردات الصينية من أستراليا خلال العام الماضي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وعدد الدارسين الصينيين المسجلين في الجامعات الأسترالية وصل إلى مستوى قياسي ليبلغ ضعف العدد في بداية عودة الدفء إلى العلاقات بين الدولتين عام 2014.

وفي العام الماضي، تركزت الدبلوماسية التجارية بين بكين وكانبرا، حول ادعاءات أستراليا بأن الصين تستخدم إجراءات التفتيش الجمركي لفرض حظر ناعم على صادرات الفحم الأسترالي، ومع ذلك زادت كمية صادرات الفحم الأسترالي إلى الصين حتى نهاية آذار (مارس) بـ21 في المائة عن العام السابق.

ويرى المحلل الأمريكي ديفيد فكلينج أن أفضل تفسير لهذا الشكل غير المعتاد للعلاقات هو أنه في حين يمكن أن تحاول القيادة الصينية ممارسة البلطجة على دول صغيرة مثل النرويج، فإن غريزة البقاء تجعل هذه القيادة واقعية للغاية عندما يتعلق الأمر بواردات أساسية من شركاء تجاريين رئيسيين.

هذه الحقيقة تظهر في حالة كوريا الجنوبية التي زادت صادراتها إلى الصين بـ11 في المائة عام 2017 عندما كانت العلاقات السياسية بينهما في أسوأ حالاتها بسبب قيام الولايات المتحدة بنشر منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ ثاد في كوريا الجنوبية.

ومن أستراليا ينتقل المحلل الأمريكي ديفيد فكلينج إلى العلاقات مع البرازيل، حيث جاء الرئيس البرازيلي جاير بولوسونارو إلى السلطة وهو يبدو مصمما على تبني خطابا معاديا للصين في كل مناسبة. ولكن قادة الصين رفضوا بحسم؛ التجاوب مع إساءات الرئيس البرازيلي وعملوا بدأب على تطوير العلاقات مع دولة البرازيل التي تعد مصدرا رئيسا لخام الحديد وفول الصويا واللحوم.

كذلك، فالولايات المتحدة تتصرف بالطريقة الصينية نفسها رغم كل الكلمات المعادية والنارية التي تصدر من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

فبعد ثلاثة أعوام من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كانت قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركات الأمريكية في الصين خلال 2019، قريبة من الاستثمارات السنوية نفسها منذ 2005 وتبلغ 14 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات مؤسسة "روديوم جروب" للاستشارات.

وفي حين تراجع تدفق الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك جاء في إطار تراجع عام للاستثمارات الصينية في الخارج، ونتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات الصينية، ونتيجة قرار صيني لمعاقبة أمريكا على مواقفها التجارية.

ومع ذلك، فإن التدهور البطيء للعلاقات الأمريكية الصينية ما زال مثيرا للقلق، خاصة مع تصاعد الحديث عن المواجهة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن وعلى مختلف مستويات القيادة في الصين. فالدول التي تبدأ النظر إلى بعضها بعضا باعتبارها متنافسة، سرعان ما تتصرف على هذا النحو. وإذا لم يتم التحرك لاستعادة العلاقات الودية، فقد يصبح من المستحيل الخروج من دائرة عدم الثقة بين الجانبين.

وأخيرا، فعندما تشتد الحرب الكلامية بين قادة الدول، يجب تذكير الجميع بأن العلاقات بين الدول هي علاقات بين شعوب وشركات، أكثر مما هي بين الدبلوماسيين والرؤساء. ومن هذا المنظور فإن العلاقات الأمريكية الصينية ما زالت دافئة للغاية.

