أقوى حاسوب في العالم يدخل المعركة ضد «كورونا»

الحاسوب "سميت" تمكن من تحديد المواد الكميائية التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا.

في بارقة أمل جديدة للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، تمكن علماء من استغلال مزايا أسرع كمبيوتر في العالم، بغية إنتاج لقاح فاعل في أقرب وقت.

ويقول علماء، إن الحاسوب "سميت"، الكمبيوتر العملاق لشركة آي بي إم المجهز بـ "دماغ الذكاء الاصطناعي"، قد تمكن من تحديد المواد الكميائية، التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا، وهي بالتالي خطوة حاسمة نحو إنتاج اللقاح المضاد للمرض.

ويمتلك الكمبيوتر الخارق قوة 200 بيتا فلوب، ما يعني أن سرعة الحوسبة لديه تبلغ 200 كوادريليون في الثانية، أي أنه أقوى مليون مرة من أسرع كمبيوتر محمول.

وأوضح موقع شبكة "سي إن إن" أن "سميت" أجرى محاكاة لأكثر من ثمانية آلاف مركب يمكن أن يرتبط ببروتين الفيروس، ما قد يحد من قدرته على الانتشار إلى الخلايا المضيفة.

وقد تمكن الكمبيوتر من تحديد 77 منها، وترتيبها بناء على مدى احتمالية ارتباطها بالطفرة.

ونشر الباحثون في مختبر أوك ريدج الأمريكي الوطني نتائج دراستهم في مجلة "كيم ركسيف".

تجدر الإشارة إلى، أن صناعة الحاسوب الخارق تمت بتكليف من وزارة الطاقة الأمريكية عام 2014، للإسهام في الأزمات والأمراض والكوارث التي تواجه العالم، كما استخدم في تحديد أنماط في الأنظمة الخلوية التي تسبق مرض "ألزهايمر"، واستطاع كذلك تحليل الجينات التي تسهم في إيجاد عادات سيئة مثل، إدمان المواد الأفيونية، كما أنه قادر على التنبؤ بأحوال الطقس القاسية عبر تجارب محاكاة المناخ.

