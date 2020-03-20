تصنيف فنلندا أسعد دولة في العالم

تصدرت فنلندا للمرة الثالثة على التوالي الترتيب العالمي في قائمة الدول الأكثر سعادة، في دراسة أممية شملت 156 دولة، فيما حلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة.

كذلك دخلت كل من، الدنمارك، سويسرا، آيسلندا، النرويج، هولندا، السويد، نيوزيلندا، أستراليا، ولوكسبمورج، قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر سعادة في العالم. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الـ18، وألمانيا في المرتبة الـ17، وبريطانيا في المرتبة الـ13، وفرنسا في المرتبة الـ23.

ووفقا للأمم المتحدة تذيلت أفغانستان الترتيب، حيث حلت في المرتبة الأخيرة، بعد دولة جنوب السودان، زيمبابوي، رواندا، إفريقيا الوسطى، تنزانيا، بوتسوانا، اليمن، الملاوي، والهند وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وشمل تقرير مؤشر السعادة هذا العام، 156 دولة، وهي بمنزلة دراسة استقصائية لحالة السعادة العالمية، حيث ركز المؤشرعلى عوامل عدة أهمها، الدخل الفردي، متوسط العمر المتوقع، والدعم الاجتماعي.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى، أن النمو السكاني أسهم في هبوط السعادة العالمية بشكل عام على مدار الأعوام القليلة الماضية.