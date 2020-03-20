«يوتيوب» و«نتفليكس» تخفضان جودة بث الفيديو على الإنترنت

اتفقت شركتا نتفليكس لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت، ويوتيوب لعرض مقاطع الفيديو التابعة لشركة جوجل، على خفض جودة بث الفيديو على الإنترنت في أوروبا، لتخفيف الضغط على شبكات الاتصالات، التي تعاني بالفعل ضغوطا، جراء كثافة الاستخدام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن هذه الخطوات جاءت بعد مباحثات منفصلة بين تيري بريتون، مفوض الصناعة الأوروبي، وكل من ريد هيستنجز، الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، وسوزان وجيسكي رئيسة شركة يوتيوب.

وذكرت "يوتيوب" في بيان أمس أنها، "ستخفض جودة البث في أوروبا بشكل مؤقت إلى درجة الوضوح القياسية لـ 30 يوما".

وأضاف البيان، "سنواصل العمل مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومديري الشبكات، لخفض الضغط على الشبكات، مع توفير تجربة جيدة للمستخدم".

وذكرت شركة نتفليكس، أنها ستبدأ خفض جودة الفيديو في مختلف خدمات البث التي تقدمها في أوروبا لمدة شهر بحسب "الألمانية".

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان "في تقديرنا، هذه الخطوة ستقلل من معدل نقل البيانات الخاصة بخدمة "نتفليكس" على الشبكات الأوروبية بنسبة 25 في المائة تقريبا، مع ضمان توفير خدمة بجودة جيدة لمشتركينا".

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق المدارس والشركات والمطاعم في مختلف أنحاء أوروبا، وترتب على ذلك بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم، ما أدى إلى تزايد معدلات مشاهدة خدمات البث على الإنترنت مثل "نتفليكس" و"يوتيوب".