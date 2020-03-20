«شاومي» تنافس «سامسونج» بهاتف رخيص ومتطور

الجهاز سيعمل بنظام "أندرويد 10".

تتحضر شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد سينافس بأدائه أحدث هواتف الفئة المتوسطة من "سامسونج".

وتبعا للشركة فإن هاتف "كي 30 برو زووم إديشين" الجديد، ورغم سعره الذي لن يتجاوز الـ 280 دولارا، سيحصل على تقنيات توفر له سرعة أداء ممتازة، منها معالج 865 سنابدراجون المصنف من بين أقوى معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى مودم يمكنه العمل مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية.

أما ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الهاتف فستكون 8 / 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 / 256 جيجابايت.

كما سيزود الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ "يو إس بي - سي"، وشريحة "إن أف سي"، بوصلة إلكترونية، أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، يمكن شحنها لاسلكيا، ونظام تشغيل "أندرويد 10".

وشاشته ستكون من نوع "أموليد" بمقاس 6.3 بوصة، مزودة بتقنيات خاصة لترشيد استهلاك طاقة البطارية، أما الكاميرا الأساسية فستأتي رباعية العدسة بدقة 64 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وخاصية التعرف على الوجوه وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وستبدأ "شاومي" استقبال طلبات شراء الهاتف عبر مواقعها الرسمية بوساطة الإنترنت بدءا من 24 آذار (مارس) الجاري.