الأردن: فرض حظر التجول اعتبارا من السبت لاحتواء "كورونا"

قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظرا للتجول في وقت مبكر غدا السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، وفقا لـ"رويترز".