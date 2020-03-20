العقود الآجلة لـ "برنت" ترتفع 6 % إلى 30 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم ، مع ضخ أكثر دول العالم ثراء لدعم غير مسبوق في الاقتصاد العالمي لوقف ركود مدفوع بفيروس كورونا

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.79 دولار أو ما يعادل 6.3 % إلى 30.26 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل نيسان 1.95 دولار إلى 27.17 دولار للبرميل. وينتهي عقد شهر أقرب في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا للتسليم في مايو أيار 1.89 دولار أو 7.3 % إلى 27.80 دولار للبرميل.