ثلاث وفيات و234 إصابة بـ "كورونا" في البيرو

سجّلت البيرو الخميس أوّل ثلاث وفيّات جرّاء كورونا المستجدّ، في وقتٍ أعلنت الحكومة ازدياداً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس والتي بلغت 234.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ أحد المتوفين الثلاثة رجل "لديه تاريخ من ارتفاع الضغط" أُدخِل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفّس، وهو لم يكن قد سافر إلى الخارج.

وأشارت إلى أنّ الإثنين الآخرين يبلغان من العمر 47 و69 عاماً وكانا قد عادا من إسبانيا، لافتة إلى أنّ أحدهما كان يعاني من الربو والسمنة.

وفرضت البيرو الأربعاء حظراً يوميّاً على التجول بين الساعة 20,00 و5,00 وفرضت حجراً إلزاميّاً على سكّانها البالغ عددهم 32 مليون على مدى 15 يوماً. كما أغلقت البلاد جميع حدودها ومطاراتها.