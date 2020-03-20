فرض حجر على كامل ولاية كاليفورنيا في مواجهة كورونا

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوزوم سكان ولايته بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيدخل الأمر، والذي لا يمنع الأعمال الأساسية مثل محلات البقالة ومحطات الوقود من العمل، حيز التنفيذ مساء الخميس.

وقال نيوزوم في مؤتمر صحفي إن الإجراء- الذي يشمل حوالي 39.5 مليون شخص في أكبر ولاية بالبلاد - "ضروري لمواجهة هذا الوقت ".

وقال إن الأمر سينفذ من خلال "العقد الاجتماعي" وأنه لا يخطط لفرض القرار باستخدام القوة الشرطية.

