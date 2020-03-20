ولاية واشنطن تعلن عن 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

سجلت ولاية واشنطن يوم الخميس ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا مما رفع عدد الوفيات بها إلى 74 حالة وفاة، وهو أكبر عدد في أي ولاية أمريكية.

وحدثت معظم الوفيات في منطقة سياتل وتركزت حول منشأة لرعاية المرضى على الأمد الطويل بضاحية كيركلاند التي ظهر بها هذا المرض لأول مرة في الولايات المتحدة.

وأكدت ولاية واشنطن إصابة أكثر من 1300 شخص بفيروس كورونا على مستوى الولاية مما دفع الحاكم جاي إنسلي إلى توقيع تشريع هذا الأسبوع يوافق على تخصيص 200 مليون دولار من أموال الطوارئ لإبطاء انتشار المرض.

وتوفي ما لا يقل عن 199 شخصا بسبب هذا الفيروس في الولايات المتحدة التي ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى أكثر من 12 ألفا.

