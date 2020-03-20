«الصحة»: إجمالي المتعافين من «كورونا» بلغ 8 حالات ..و14 ألف شخص تم فحصهم مخبريا

د. محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض في الرياض أمس."واس"

قال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة أجرت 14 ألف حالة فحص مخبري لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا ارتفاع حالات الشفاء إلى ثماني حالات من إجمالي المصابين الذين بلغوا 247 حالة.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أمس، أن حالات الحجر والعزل الصحي بلغت نحو 9500 حالة تراكمية، مشيرا إلى أن معظم المصابين معزولون منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن من بين الحالات الجديدة 17 حالة إصابة لقادمين من دول المغرب، بريطانيا، إسبانيا، إيران، باكستان، الكويت، العراق، الهند، الولايات المتحدة، ومصر.

وأضافت الوزارة أن 19 حالة أخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، موضحة أن هناك 21 حالة في الرياض وأربع في القطيف وثلاث حالات في مكة المكرمة، وثلاث حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 220 ألف حالة، فيما بلغ عدد الحالات، التي تم تعافيها وشفاؤها 84 ألف حالة حتى الآن، في حين بلغ عدد الوفيات تسعة آلاف حالة على مستوى العالم.

وقبل إعلان الوزارة اكتشاف 36 حالة إصابة جديدة، قال، "سجلت المملكة حتى الآن 238 حالة مؤكدة، بزيادة 67 حالة عن العدد التراكمي السابق ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول إلى المملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأشار إلى أن معظم الحالات 180 حالة ارتبطت بالسفر أو المرور بدول سجلت انتشارا للفيروس، بينما كانت 54 حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال المخالطة لحالات مصابة.

وأكد المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت ثماني حالات، وباقي الحالات معزولة صحيا تتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين تتلقيان الرعاية المكثفة.

وبين أن الحالات المصابة تشمل "115 من الذكور و123 من الإناث" وجميعهم بالغون "متوسط أعمارهم 45 عاما" باستثناء ستة أطفال، ومن بين الحالات 151 من السعوديين، و87 من غير السعوديين.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ نحو 9500 حالة تراكمية، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت 14 ألف فحص، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألفا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، وصحة المجتمع، عبر تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، إضافة إلى العزل الصحي لكل من قدم من خارج المملكة لمدة 14 يوما.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوافر على تطبيق موعد، محذرا من تفشي الشائعات.

وشدد على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعيا من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة إلى التواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل على مدار الساعة.

