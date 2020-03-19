خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك الأردن أوجه التعاون والتنسيق لمكافحة انتشار كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.