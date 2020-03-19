صراحة الملك .. مرحلة صعبة لكن ستمضي رغم مرارتها وقسوتها

كما عرفه شعبه صادقا وحكيما وحاسما، حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسائل واضحة وصريحة حول الواقع الصعب والمستقبل الأصعب ليس على المملكة فحسب بل العالم أجمع.

في المقابل، بعث رسائل ملهمة مطمئنة في هذا الوقت الحاسم، تحوي القدرة على المضي قدما بالإيمان بالله تعالى ثم بعزيمة الشعب السعودي الأصيل والمقيمين الكرماء على هذه الأرض الطيبة.

ومع كل أزمة، تبرز ثنائية ثقة القيادة بشعبها وثقة الشعب بقيادته، بل مع اشتداد الأزمات تتوثق العلاقة وتزداد قوة وتلاحما بين السعوديين، وسط ظروف عسيرة اقتصادية واجتماعية وصحية خلفتها هذه الجائحة العالمية، لكنها ستعبر كما قالها الملك بالإيمان والوحدة الوطنية، وهو ما يرفع الروح المعنوية ويعزز التفاؤل.

وبكل أبوة حانية، بادر الملك بتكريم العاملين في الصفوف الأمامية من الممارسين الصحيين أبطال الصحة، مثمنا تفانيهم في مكافحة الفيروس المؤذي سريع الانتشار.

وبحكمته البالغة، كانت كلمة الملك خطا متوازنا بين مستويات الخطورة وحجم التفاؤل، واستلهمها من الإيمان بالقدرات المتوافرة، ودقة الإجراءات الاحترازية التي تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وكاشف الملك في كلمته الجميع بأهمية حياة الإنسان وكرامته، بخلاف التكاليف والآثار المادية، مشيرا إلى أن حفظ النفس البشرية أولوية تظهر من خلال التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد "كورونا".

واتضح جليا ولله الحمد، عدم تراخي الدولة في توفير الغذاء والدواء في الأسواق بإمدادات كافية وبأسعارها الاعتيادية، في ظل غياب التزاحم والتدافع على المحال التجارية، إذ مارست الجهات التنفيذية دورها الرقابي وضبط الأسواق.

وأظهر الملك في خطابه، تقديره للمواطنين والمقيمين ووعيهم في الامتثال للإجراءات والالتزام بالتعليمات، وهو ما يعكس حرصه وقربه وتعاطفه وتقديره للجميع في ظل أزمة عابرة بإذن الله.