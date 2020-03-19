مصر تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن مصر سجلت اليوم الخميس 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 256.

وأعلنت الوزارة كذلك حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7، وفقا لـ"رويترز".