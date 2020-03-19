روسيا: ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 199

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المدير التنفيذي لمقر الوقاية من انتشار فيروس كورونا في روسيا أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 199 ، وتم تسجيل الإصابات الجديدة في 23 مدينة ومنطقة مختلفة.

وكانت روسيا قد اعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة وفاة بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، وهي لمرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تتلقى العلاج في مستشفى بموسكو.