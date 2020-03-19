مخاوف "كورونا" تهبط بالأسهم الأمريكية رغم الإجراءات الطارئة

استهل المؤشران ستاندرد اند بورز وداو جونز على انخفاض طفيف اليوم حيث أخفقت جولة جديدة من الإجراءات الطارئة من صناع السياسات بأنحاء العالم في إقناع أسواق الأسهم المنكوبة بإمكانية تفادي ركود عالمي.
وتراجع داو 68.91 نقطة بما يعادل 0.35 في المائة عند مستوى 19830 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 4.62 نقطة أو 0.19 في المائة ليسجل 2393 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 6.61 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 6996 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
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