الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار في 18 شهرا

تراجع سعر صرف الليرة التركية لأدنى مستوى أمام الدولار في 18 شهرا، وذلك مع تصاعد الدولار مقابل العملات الرئيسية لليوم الثامن على التوالي وسط استمرار التراجعات الحادة في الأسواق العالمية.

وقد ألقى الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن بظلال ثقيلة على الأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مخاطر الائتمان وتكاليف الاقتراض للدول ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.