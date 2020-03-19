مصدران: دبي تلقت تعهدات ١٠ بنوك لصفقة دين بقيمة 9 مليارات دولار لموانئ دبي العالمية

قال مصدران إن دبي تلقت تعهدات من مجموعة تضم عشرة بنوك لقروض بقيمة تسعة مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ، وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية.

وقالت دبي الشهر الماضي إن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي شركة حكومية، تعتزم شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار.

وقالت المصادر لرويترز في ذلك الوقت إن سيتي ودويتشه بنك توليا دور التعهد بتغطية الاكتتاب في القروض البالغة قيمتها تسعة مليارات دولار من أجل العملية وشرعا على الفور في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لتوزيع الدين.

وقال مصدران مقربان من الصفقة إن مجموعة تضم عشرة بنوك، بينها سيتي ودويتشه، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة تسعة مليارات دولار وزيادة.

وقال أحد المصدرين إن البنوك الثمانية الأخرى هي بنك نوفا سكوشيا وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومجموعة سامبا المالية وستاندرد تشارترد.

وقال المصدر إن العملية تشمل قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدته خمس سنوات، فيما يتضمن باقي التمويل ديونا أقصر أجلا.