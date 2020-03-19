مصادر: البحرين تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة مليار دولار

قالت مصادر لرويترز إن البحرين تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة مليار دولار تقريبا بعد تعليق لإصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إن البحرين عينت مجموعة من البنوك قبل أسابيع من أجل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي لكن تم تعليق الصفقة بسبب الأوضاع المتدهورة بالسوق الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا. وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض. وكانت البحرين في وقت سابق عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني