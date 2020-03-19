"كورونا" يغير نشاط شركة إيطالية من صناعة الملابس الفاخرة إلى الأقنعة الواقية

بدأت شركة في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة إنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص في هذه السلعة إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أوروبا. يقول فابريتسيو ساكو مدير أحد مصانع شركة "ميروليو" في غوفوني في منطقة بييمونتي "قررنا الأسبوع الماضي أن نتحرك عندما رأينا أن ثمة نقصا في الأقنعة الواقية". وتوضح غرازييلا بالدينو مسؤولة المشغل في مصنع ألبا "ننجح في إنتاج حوالى 500 قناع في اليوم".

ويتكيف عمال ميروليو الذين يضعون الأقنعة مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة لإيلينا ميرو وهي علامة تجارية متخصصة في الأزياء الراقية للنساء البدينات. ويضيف ساكو "يمكن استخدام هذا القناع في العمل كما أنه يوفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيرا لأنه يقيم نوعا من الحاجز ضد القطرات الصغيرة. وهو ليس مصنوعا في سياق الطبي لكنه حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه".

ويروي "كان لدينا في المصنع قطن +غوتس+ (معيار النسيج العضوي العالمي) ففكرنا في إنتاج قماش مضاد للقطرات وتقديمه إلى المنطقة (بييمونتي) التي أظهرت حماسة كبيرة على الفور. بدأنا عملية الإنتاج يوم الجمعة ونحن نصنع 25 ألف متر من هذا القماش يوميا ثم يحول إلى أقنعة". ويشرح ساكو "من الناحية العملية فإن القطرة التي تصل على القناع لا تخترق القماش بل تنزلق والجيد في هذا القناع أنه يمكننا أيضا غسله". ويقول "يرن الهاتف يوميا طوال الوقت. نحن نجهز أنفسنا وسنحصل على قماش +غوتس+ من أي مكان نجده هذا الأسبوع ثم سنحاول العثور على المزيد منه كي لا نتوقف عن إنتاج تلك الأقنعة".