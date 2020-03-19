بريطانيا تغلق المدارس وتضع 20 ألف جندي في حالة جهوزية

قررت بريطانيا الاربعاء إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد فيما وصل عدد الوفيات الى مئة.

وكان عدد من الدول الأوروبية أغلق المدارس منذ عدة أيام لكن الحكومة البريطانية أبدت ترددا حيال ارسال عشرة ملايين طالب بريطاني الى منازلهم معتبرة ان فاعلية هذا الاجراء غير كافية مقارنة مع التعطيل الذي ستخلفه.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير التربية غافين وليامسون أن المدارس ستغلق أبوابها "بعد ظهر الجمعة وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر".

وقال إن "الهدف هو إبطاء انتشار الفيروس"، مؤكدا أن "هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

وسيتم استثناء أبناء العاملين في قطاعات أساسية بما في ذلك موظفي القطاع الصحي والشرطة وعاملي التوصيلات، وللاطفال الذين لديهم احتياجات خاصة.

وسيتم الغاء امتحانات نهاية السنة.

وبدون حتى انتظار قرار لندن، أعلنت حكومتا ويلز واسكتلندا منذ بعد ظهر الاربعاء إغلاق المدارس الجمعة.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون "لا يمكنني أن أعد بأنها ستعيد فتح أبوابها قبل الصيف".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها وضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار "قوة الدعم في مواجهة كوفيد". وسيتم تدريب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الاوكسيجين للقطاع الصحي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن القوات المسلحة "جاهزة لحماية بريطانيا".

وأحصت بريطانيا الاربعاء 104 وفيات منذ انتشار الفيروس.

وأحصت البلاد رسميا 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يجري فحوصات على كل المرضى ويركز فقط على الحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة اجراء فحوصات.