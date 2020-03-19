أسعار النفط الأمريكي تقفز بعد قرار المركزي الأوروبي

قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% صباح الخميس غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وغداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2% ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولاراً، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8,5% ليصل إلى 27 دولاراً للبرميل.

