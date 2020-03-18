أقرّ الكونغرس الاميركي الأربعاء خطة مساعدة تقدّر بنحو 100 مليار دولار وتهدف إلى تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد على العمّال الذين تأثروا بشكل مباشر، في وقت يتفاوض البيت الابيض وأعضاء الكونغرس بشأن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد ويمكن أن تصل قيمتها إلى 1,300 مليار دولار.
ويؤيد الرئيس دونالد ترمب النص الذي اعتُمد الأربعاء بغالبية كبيرة خلال تصويت في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ومن المتوقع بالتالي أن يوقّع عليه سريعاً قبل دخوله حيز التنفيذ.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- أمريكا تقر خطة بـ ١٠٠ مليار دولار لتخفيف تداعيات "كورونا" على العمال
أخبار اقتصادية- عالمية
- أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
أضف تعليق