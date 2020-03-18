أمريكا تقر خطة بـ ١٠٠ مليار دولار لتخفيف تداعيات "كورونا" على العمال

أقرّ الكونغرس الاميركي الأربعاء خطة مساعدة تقدّر بنحو 100 مليار دولار وتهدف إلى تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد على العمّال الذين تأثروا بشكل مباشر، في وقت يتفاوض البيت الابيض وأعضاء الكونغرس بشأن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد ويمكن أن تصل قيمتها إلى 1,300 مليار دولار.

ويؤيد الرئيس دونالد ترمب النص الذي اعتُمد الأربعاء بغالبية كبيرة خلال تصويت في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ومن المتوقع بالتالي أن يوقّع عليه سريعاً قبل دخوله حيز التنفيذ.

