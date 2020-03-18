النفط يتراجع إلى مستويات 11 سبتمبر.. 20 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط انخفاضها الأربعاء لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا، متأثرة بوفرة العرض من جهة والطلب العالمي الذي تراجع بسبب جائحة كورونا.

وفي حوالي الساعة 5:10 مساءً بتوقيت غرينتش (6:10 مساءً في باريس)، بلغت أسعار الخام المرجعية الأميركية والأوروبية 22,14 دولارًا و25,62 دولارًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 17,85% و10,82% على التوالي منذ إغلاق الثلاثاء.

خسر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أكثر من 60% من قيمتهما منذ الذروة الأخيرة التي سُجلت في بداية كانون الثاني/يناير بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أودى بحياة الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وعبر اقترابه في وقت سابق من الجلسة من سعر 21,73 دولاراً للبرميل، انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2002، بين هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتدخل الأميركي في العراق الذي بدأ في آذار/مارس 2003.

وبتراجع خام برنت إلى 25,23 دولارًا يكون قد اقترب من مستواه في أيلول/سبتمبر 2003.

بدأ الذعر يدب في أسواق الذهب الأسود يوم الجمعة في 6 آذار/مارس، في اليوم الأخير من القمة الوزارية بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في فيينا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتقهقر فيه الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص وشل الاقتصاد العالمي.

قال كارستين فريتش من "كومرتس بنك" الأربعاء: "من المتوقع أن يستمر الضغط على الأسعار.

في هذا السياق، قال المحلل بيارني شيلدروب من مجموعة "اي إيْ بي البنكية" لفرانس برس أن الأسعار ستصل إلى 20 دولارًا للبرميل أو حتى "أقل من ذلك" عندما يصبح الفارق بين العرض والطلب حوالي 10 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني.

وقال ايبيك اوسكاردسكايا من "سويسكوت بنك": "لا أعتقد أن 20 دولاراً للبرميل هو سعر يمكن أن يتحمله كثير من المنتجين حول العالم".

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الهبوط سيكون عندها مؤقتا فقط لانه على هذا المستوى، يمكن لعدد قليل فقط من المنتجين، بمن فيهم السعودية، الاستمرار، الامر الذي سيرفع الاسعار تلقائيا في نهاية المطاف".

لكن المناورة لم تثبط على ما يبدو عزيمة الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، والتي تتجاوز نقطة الربحية بالنسبة لها 40 دولارًا للبرميل.

ومن ثم، عاد الإنتاج الأميركي إلى مستواه القياسي الأسبوع الماضي عند 13,1 مليون برميل يوميًا، وفقًا للأرقام التي نشرتها الأربعاء وكالة معلومات الطاقة الأميركية.