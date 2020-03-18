ماذا تعرف عن أسعار الكمامات والمعقمات ومتى يتم ارتدائها؟

أدى انتشار فيروس كورونا إلى طلب وزارة الصحة من المواطنين بإرتدى الكمامات واستخدام المعقمات للحد من انتشاره.
لكن الكثير لا يعلمون عن أنواع الكمامات والمعقمات ولا أسعارها وهي كالتالي :
1 - الكمامات 3 أنواع : بطبقتين و 3 طبقات ونوع N95.
2 - استخدامك للكمامة العادية يكفي لحمايتك.
3 - الكمامة نوع N95 مخصصة للممارسين الصحيين فقط.
4 - الكمامة ضرورية إذا كنت تعاني من عدوى تنفسية كالكحة والعطاس.
5 - لابد من ارتداء الكمامة إذا كنت مخالطا لمريض.
6 - أسعار الكمامات ما بين 60 هللة إلى ريال واحد فقط.
7 - أسعار المعقمات 50 مل ما بين 8 إلى 10 ريالات فقط.
8 - غسل اليدين بالماء والصابون يكفي عن استخدام المعقمات.
9 - إذا لاحظت ارتفاع أسعار الكمامات أو المعقمات بلغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو رقم 1900.
10 - اشتر حاجتك من الكمامات والمعقمات واترك الفرصة لغيرك.
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