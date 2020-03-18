"النيابة العامة" توجه بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن "فيروس كورونا"

وجهت النيابة العامة اليوم بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا وتطالب بعقوبات مشددة تجاهه.
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