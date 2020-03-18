المؤشرات الأمريكية على تراجع بأكثر من 5 % عند بداية التعاملات

افتتحت المؤشرات الأمريكية اليوم على هبوط حاد بأكثر من 5 في المائة، فيما تراجع داو جونز 1000 نقطة.