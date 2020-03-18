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الصحة : 104 حالات إصابة بكورونا هي لمواطنين سعوديين

"الاقتصادية" من الرياض

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن 104 حالات إصابة بكورونا من إجمالي 171 تعود لمواطنين سعوديين

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